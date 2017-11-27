В Анкаре вооруженные лица открыли огонь по полицейским

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В столице Турции, Анкаре, двое вооруженных лиц открыли огонь по полицейским.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, вооруженные лица не подчинились приказу служителей правопорядка остановиться. Позднее они открыли огонь. Автомобиль проигнорировавших предупреждение полиции вооруженных лиц столкнулся с полицейской машиной. После этого их удалось задержать. Один из стрелявших задержан, второй сбежал с места происшествия. Оперативно-розыскные меры по его поимке продолжаются.