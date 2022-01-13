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В аэропортах Москвы отменены или задержаны более 60 рейсов

В аэропортах Москвы отменены или задержаны более 60 рейсов Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в четверг утром на фоне мороза и наступающего снегопада.
В регионе
13 января 2022 г. 10:33
В аэропортах Москвы отменены или задержаны более 60 рейсов

Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в четверг утром на фоне мороза и наступающего снегопада.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В аэропорту "Внуково" 11 рейсов задержано, 13 отменено, в "Домодедово" — 14 рейсов задержано, четыре отменено, в "Шереметьево" — восемь рейсов задержано, 20 отменено.

Облачная погода, низкое атмосферное давление и снег с метелями ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха повысится до минус 12 градусов, а вечером ожидается резкое потепление,.

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