В 2020 году через Бакинский порт планируют запустить российско-туркменские круизные туры

Круизные туры по Каспийскому морю, которые будут охватывать ряд российских и туркменских достопримечательностей, планируют запустить в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью РИА Новости избранный губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Уже разработаны варианты маршрутов, планируемых в навигацию 2020 года, в том числе основной – из Астрахани по Каспийскому морю с заходом в порты Актау, Туркменбаши, Баку, Махачкала. Вопрос посещения туристической зоны "Аваза" и порта Туркменбаши я обсуждал с представителями Туркменистана", - сказал он.

По его словам, достигнута договоренность о том, что с туркменской стороны будет определен туроператор, который выступит организатором туристических программ для пассажиров круизного лайнера во время пребывания в Туркмении.

Кроме того, по словам Бабушкина, эта тема уже обсуждалась с послом Казахстана. "Уверен, что и Иран, и Азербайджан с энтузиазмом эту нашу идею и возможность круизного сообщения поддержат", - отметил он.