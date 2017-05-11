Уничтожены являющиеся гражданами Ирана и Ирака главари групп террористической РПК

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В результате антитеррористической операции в поселке Кызылмеджит района Пюлюмюр турецкой провинции Тунджэли были обезврежены трое ведущих лидеров террористической РПК.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространил генштаб Вооруженных сил Турции.

Это – "главари групп", гражданка Ирана Доктор Хатеми Эс, гражданин Ирака Джабир Мовлуди, а также Мехмет Фудейил. Перекрыв автомобильную дорогу Бингель-Эрзурум, 15 августа 2015 года Мехмет Фудейил совершил нападение на сотрудников полиции.

В целом, что в ходе антитеррористической операции в поселке Кызылмеджит района Пюлюмюр обезврежено 7 членов террористической РПК.