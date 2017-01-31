Улица в честь убитого в Анкаре посла России появится в Москве

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Москве появится улица, названная в честь посла России Андрея Карлова, убитого в Анкаре. Как сообщает Report, об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы России.

Его именем будет названа улица между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей. Неподалеку находится квартал, где живут дипломаты, работники МИД России, а также сотрудники посольств иностранных государств.

Кроме того, в честь Карлова будет названа школа № 648 на севере Москвы, где он учился.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийцу, бывшего полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

Власти Анкары приняли решение назвать в честь Карлова улицу в турецкой столице и зал центра современного искусства, где его убили.