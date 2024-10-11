Украина получит от Канады дополнительный кредит на сумму около 300 млн долларов

Украина получит от Канады дополнительный кредит в размере 400 млн канадских долларов (290,5 млн долларов).

Украина получит от Канады дополнительный кредит в размере 400 млн канадских долларов (290,5 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте украинского Минфина.

"Сегодня, 11 октября, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал 4-е дополнительное соглашение с правительством Канады по дополнительному кредиту в объеме 400 млн канадских долларов", - говорится в тексте.

Он предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.

Как отметил в связи с этим Марченко, "Канада является одним из лидеров в поддержке Украины, прямая бюджетная поддержка с февраля 2022 года составляет более 5 млрд долларов".