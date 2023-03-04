У канцлера ФРГ спросили, помогает ли Армения России обходить санкции

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, у канцлера Германии Олафа Шольца спросили, помогает ли Армения России уклониться от санкций.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, у канцлера Германии Олафа Шольца спросили, помогает ли Армения России обходить санкции.

Report сообщает, что журналист задал Шольцу вопрос о том, обсуждал ли он с армянским коллегой загадочный рост экспорта этой страны в ЕС.

"С началом войны в Украине экспорт из Германии и других стран ЕС в РФ сократился. В то же время увеличился экспорт в Армению, а также из Армении в Россию. На прошлой неделе мы узнали от министра экономики Роберта Хабека, что Россия приобретает товары из ЕС, особенно высокотехнологичные и автомобильные запчасти, через третьи страны. Эти цифры показывают, что Армения может сыграть здесь свою роль. Вы обсуждали это?", - спросил журналист у канцлера.

Канцлер сказал, что этот вопрос они не обсуждали: Мы следим за экономическими показателями. При этом нам важно не только мониторинг экономических показателей, объяснять корреляцию, но и видеть, чтобы наши экономические санкции не обходили, а это, конечно, то, чего мы требуем.