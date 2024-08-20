Турецкий ЦБ сохранил ставку на уровне 50% годовых

Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам пятого заседания подряд.

Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам пятого заседания подряд.

Как передает Report об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкий ЦБ.

Ставка по семидневным операциям РЕПО во вторник оставлена на отметке 50% годовых. Это максимальный уровень с 2002 года.

В заявлении турецкого ЦБ по итогам заседания отмечается, что базовая инфляция в стране в июле была ниже среднего уровня второго квартала.

"Индикаторы на третий квартал позволяют предположить, что внутренний спрос в Турции продолжает ослабляться, что способствует замедлению инфляции", - отмечают в ЦБ.

Статданные за июль показали ослабление инфляции в Турции до 61,78% в годовом выражении с июньских 71,6%. Темпы роста потребительских цен были самыми низкими с октября 2023 года.

Курс доллара США к турецкой лире вырос на торгах во вторник до 33,8381 лиры/$1 против 33,7542 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. С начала этого года доллар подорожал на 14,8% в паре с лирой.