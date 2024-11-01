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Турция за 9 месяцев приняла около 42 млн иностранных туристов

Турция за 9 месяцев приняла около 42 млн иностранных туристов Турцию за 9 месяцев 2024 года посетило 41,8 млн иностранных туристов, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В регионе
1 ноября 2024 г. 15:02
Турция за 9 месяцев приняла около 42 млн иностранных туристов

Турцию за 9 месяцев 2024 года посетило 41,8 млн иностранных туристов, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такие данные приводит министерство культуры и туризма Турции.

По данным ведомства, в отчетный период Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию. С января по сентябрь 2024 года число прибытий российских туристов составило 5 млн 473 тыс. 380 или 13,08% от общего турпотока, рост по сравнению с тем же периодом предыдущего года составил почти 6%.

В первую пятерку, помимо России, вошли также Германия (5,16 млн), Великобритания (3,68 млн), Иран (2,48 млн), Болгария (2,17 млн).

Согласно статистике, в сентябре Россия также заняла первое место по турпотоку в Турцию, страну посетили 922,8 тыс. российских туристов, это 15,2% от общего числа иностранных туристов в республике.

На втором месте - Германия, откуда прибыли 772,6 тыс. человек, на третьем - Великобритания (почти 577 тыс.). Четвертое и пятое места заняли Иран (380 тыс.) и Болгария (304,3 тыс.).

Всего в сентябре Турцию посетили 6,54 млн туристов, это на 4,6% больше, чем в прошлом году.

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