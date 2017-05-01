Турция разместила в контролируемом террористами регионе бронетехнику

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Турция разместила бронетехнику в населенных пунктах Татлыджа, Хуррийет и Онджул, расположенных напротив приграничной сирийской провинции Тель-Абьяд.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, на данный момент также продолжается строительство стены из бетонных блоков.

Согласно информации, на данный момент провинция Тель-Абьяд находится под контролем сирийских ответвлений террористической организации ПКК – PYD и YPG. 27 апреля с севера Сирии боевики PYD и YPG нанесли авиаудары по полицейскому пункту Текдже в турецком регионе Акчакале.

В информации сообщается, что в Тель-Абьяде группа из 15-ти человек в масках инструктирует этих террористов.

В результате вооружения YPG зарубежными государствами, группировка обладает 4 танками, 24 зенитно-ракетными установками и пр. Данная террористическая группировка также обладает двумя беспилотниками, которыми пока не пользуется, опасаясь, что они будут сбиты Турцией.

В информации отмечается, что у них также имеются две ракеты "Томагавк".

Отметим, что это ракета, которую США бросили на авиабазу Башара Асада близ сирийского региона Шайрат.