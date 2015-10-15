Турция рассказала об опасном поведении российских военных летчиков

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ C 3 по 10 октября российские военные самолеты 13 раз опасно сближались с турецкими, сообщил замглавы МИД Турции Али Кемаль Айдын. Его слова приводит Report со ссылкой на «Интерфакс».

«Российские военные самолеты дважды нарушали наше воздушное пространство, три российских самолета осуществляли опасные маневры в непосредственной близости от турецких», — сообщил Айдын на конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД) в Москве.

Турецкий дипломат сообщил, что Анкара очень внимательно изучает каждый такой эпизод и обвинять ее в преувеличении важности этого вопроса некорректно. «К сожалению, замалчивать это мы не можем», — резюмировал Айдын.

Между тем он высоко оценил результаты переговоров с заместителем командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергеем Дроновым, который прибыл в турецкий Генштаб с целью объяснить эпизоды с нарушением воздушного пространства этой страны.