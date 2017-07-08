Турция прервала ратификацию соглашения по климату из-за США

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Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Анкара остановила ратификацию Парижского соглашения по климату из-за позиции США.

Как передает Report, об этом заявил во время саммита G20 президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган.

Он сказал, что Турция из-за решения США пока не будет ратифицировать Парижское соглашение по климату.

Вашингтон ранее отказался от соглашения.

Отметим, что разногласия между США и другими странами G20 по вопросу климата нашли отражение в коммюнике, принятом по итогам саммита в Гамбурге. В документе говорится, что решение по климату пересмотру не подлежит.