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Турция построит в Туркменистане первый в стране объект зеленой энергетики

Турция построит в Туркменистане первый в стране объект зеленой энергетики Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому с турецкой компанией Çalık Enerji будет заключен контракт на проектирование и строительство солнечной и ветряной электростанции.
В регионе
2 июля 2022 г. 08:53
Турция построит в Туркменистане первый в стране объект зеленой энергетики

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому с турецкой компанией Çalık Enerji будет заключен контракт на проектирование и строительство солнечной и ветряной электростанции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило туркменское государственное информационное агентство TDH.

Электростанция будет построена в этрапе (районе) Сердар Балканского велаята (области). Ее мощность составит 10 МВт.

Строительство начнется в июле этого года. Объект будет сдан в эксплуатацию в январе 2024 года. Электростанция станет первым в Туркменистане объектом, работающим на возобновляемых источниках энергии.

В стране ожидают, что подобные электростанции улучшат энергообеспечение сельского населения и территорий, удаленных от центральной системы энергоснабжения.

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