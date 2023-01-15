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Трое из четырех учений ОДКБ в 2023 году пройдут в Беларуси

Трое из четырех учений ОДКБ в 2023 году пройдут в Беларуси Три из четырех запланированных на 2023 год учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в Беларуси.
В регионе
15 января 2023 г. 21:34
Трое из четырех учений ОДКБ в 2023 году пройдут в Беларуси

Три из четырех запланированных на 2023 год учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в Беларуси.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу СТВ сообщил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

"По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" Коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" - тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре", - сказал он.

Муравейко сообщил, что в рамках беларусского председательства в ОДКБ в 2023 году планируется проведение в Минске "международной конференции по евразийской безопасности, проведение достаточно широкого диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ - КНР".

"Большой виток получит развитие информационно-аналитической составляющей организации, потому что сегодня, кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому на это сделан упор, и это тоже относится к одному из приоритетов нашего председательства", - отметил первый замгоссекретаря белорусского Совбеза.

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Версия на азербайджанском языке KTMT-nin dörd təlimindən üçü Belarusda keçiriləcək

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