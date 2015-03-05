Томас де Ваал: Возврата к армяно-турецким протоколам не будет

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В 2015 году в отношениях между Арменией и Турцией серьезного прогресса не ожидается. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил старший аналитик вашингтонского Фонда Карнеги Томас де Ваал, комментируя возможность нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Эксперт считает, что возврата к армяно-турецким протоколам не будет. По его мнению, во второй раз вернуться к протоколом не может себе позволить ни одна из сторон. "Я думаю, будет крайне трудно вернуться к протоколам, потому что к ним есть огромное негативное отношение как в Армении, так и в Турции", - подчеркивает он.

Что до усилий Соединенных Штатов, то, по мнению де Ваала, Вашингтон может проявить серьезный энтузиазм лишь при новом президенте. "К сожалению, когда на уровне президента концентрируют усилия на одном вопросе, а он проваливается, то переходят к следующему вопросу, не имея желания заниматься предыдущим вопросом", - отмечает аналитик.

По его мнению, в этом плане для армяно-турецких отношений перспективной может стать победа Хиллари Клинтон на следующих президентских выборах.

В октябре 2009 года главы МИД Армении Эдвард Налбандян и Турции Ахмед Давутоглу подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые должны были быть ратифицированы парламентами двух стран. 16 февраля президент Армении Серж Саргсян обратился с письмом к председателю Национального Собрания Галусту Саакяну, проинформировав о своем решении отозвать из парламента армяно-турецкие протоколы.