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Токаев встретил Папу Римского в аэропорту Нур-Султана

Токаев встретил Папу Римского в аэропорту Нур-Султана 13 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в аэропорту Нур-Султана.
В регионе
13 сентября 2022 г. 16:21
Токаев встретил Папу Римского в аэропорту Нур-Султана

13 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в аэропорту Нур-Султана.

Как передает Report, об этом сообщает Zakon.kz.

В ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран, затем в каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и глава католической церкви провели краткую беседу.

По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.

В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В Нур-Султане Папа Римский проведет официальную приветственную церемонию.

14 сентября в столице состоится Святая месса с участием Папы Римского Франциска. Ожидается участие около 3 тыс. паломников из разных стран.

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