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    Иран приветствует решение России использовать силу против ИГ в Сирии

    МИД Ирана: Мы смотрим позитивно на этот шаг и ценим любые шаги, направленные на борьбу с терроризмом в регионе

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Иран приветствует решение России использовать ВВС для авиаударов по террористической группировке "Исламское государство" в Сирии".

    Как сообщает Report, об этом РИА Новости заявила представитель МИД Ирана Марзие Афхам.

    "Мы смотрим позитивно на этот шаг и ценим любые шаги, направленные на борьбу с терроризмом в регионе", - заявила Афхам.

    Напомним, что Совет Федерации в среду дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил в Сирии. 

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