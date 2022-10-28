Талибы отправят еще одного дипломата в посольство Афганистана в России

Правящее в Афганистане движение "Талибан" направит в посольство в Москве еще одного дипломата, который прибудет туда 31 октября.

Правящее в Афганистане движение "Талибан" направит в посольство в Москве еще одного дипломата, который прибудет туда 31 октября.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Второй дипломат от талибов в Москве - первый секретарь Абдулла Ясир. 6 апреля 2022 года МИД РФ выдал Джавалу Насиру Гарвалу официальную аккредитацию, который стал первым дипломатом, назначенным на работу в России после прихода движения "Талибан" к власти в августе 2021 года. Хотя Москва официально не признает правительство талибов, но подписала временное соглашение, предусматривающее поставки бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан.