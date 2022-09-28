"Талибан" заключил с РФ соглашение на поставки зерна, топлива

"Талибан" подписал временное соглашение с Россией, предусматривающее поставки бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан.

"Талибан" подписал временное соглашение с Россией, предусматривающее поставки бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан.

Как передает Report, об этом Reuters сообщил и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи.

По его словам, министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров, и что РФ предложила администрации "Талибана" скидку к средним мировым ценам на товары.

Агентство отмечает, что это первое известное крупное международное экономическое соглашение, заключенное "Талибаном" после того, как они вернулись к власти более года назад, которое может помочь ослабить изоляцию исламистского движения, фактически отрезавшего его от глобальной банковской системы.

Азизи сообщил, что ежегодно РФ будет поставлять примерно 1 млн т бензина, 1 млн т дизельного топлива, 500 тыс. т сжиженного нефтяного газа и 2 млн т пшеницы. Сделка будет действовать в течение неопределенного испытательного периода. После этого ожидается, что обе стороны подпишут долгосрочное соглашение, если останутся довольными временным.