О нас

"Талибан" заключил с РФ соглашение на поставки зерна, топлива

"Талибан" заключил с РФ соглашение на поставки зерна, топлива "Талибан" подписал временное соглашение с Россией, предусматривающее поставки бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 11:57
Талибан заключил с РФ соглашение на поставки зерна, топлива

"Талибан" подписал временное соглашение с Россией, предусматривающее поставки бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан.

Как передает Report, об этом Reuters сообщил и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи.

По его словам, министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров, и что РФ предложила администрации "Талибана" скидку к средним мировым ценам на товары.

Агентство отмечает, что это первое известное крупное международное экономическое соглашение, заключенное "Талибаном" после того, как они вернулись к власти более года назад, которое может помочь ослабить изоляцию исламистского движения, фактически отрезавшего его от глобальной банковской системы.

Азизи сообщил, что ежегодно РФ будет поставлять примерно 1 млн т бензина, 1 млн т дизельного топлива, 500 тыс. т сжиженного нефтяного газа и 2 млн т пшеницы. Сделка будет действовать в течение неопределенного испытательного периода. После этого ожидается, что обе стороны подпишут долгосрочное соглашение, если останутся довольными временным.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Taliban sign deal for Russian oil products, gas and wheat

Другие новости из категории

Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Politico: ЕК выдвинет предложения по новым санкциям против России
Politico: ЕК выдвинет предложения по новым санкциям против России
28 сентября 2022 г. 09:56
Гражданам ЕС могут запретить занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ
Гражданам ЕС могут запретить занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ
28 сентября 2022 г. 09:29
Шольц подтвердил, что ФРГ будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и НАТО
Шольц подтвердил, что ФРГ будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и НАТО
28 сентября 2022 г. 08:57
Ураган Иэн оставил Кубу без электричества
Ураган "Иэн" оставил Кубу без электричества
28 сентября 2022 г. 08:34
Память Синдзо Абэ во время государственных похорон почтили более 25 тыс. человек
Память Синдзо Абэ во время государственных похорон почтили более 25 тыс. человек
28 сентября 2022 г. 08:28
Власти Шанхая сняли последний локальный локдаун
Власти Шанхая сняли последний локальный локдаун
28 сентября 2022 г. 08:17
Словения представила свою кандидатуру на получение временного членства в СБ ООН
Словения представила свою кандидатуру на получение временного членства в СБ ООН
28 сентября 2022 г. 07:58
Постпред Китая при ООН заявил, что территориальная целостность стран должна соблюдаться
Постпред Китая при ООН заявил, что территориальная целостность стран должна соблюдаться
28 сентября 2022 г. 07:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi