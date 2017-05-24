США передали сирийским ветвям РПК оружие и военную установку, которые отказались продавать Турции - ВИДЕО - ФОТО

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ США с 15 по 20 мая направили сирийскому крылу террористической группировки РПК - PYD 100 грузовиков тяжелого вооружения.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, боеприпасы были провезены через иракско-сирийскую границу и в городе Хасеке переданы террористической PYD.

В числе вооружения и боевой техники, переданной PYD и YPG, 80- и 120-мм минометы, гранатомет "MK19", автоматическое оружие типа "M4" "Gabrine" и "M16", военный автомобиль “Humwee” и бронированные машины пехоты типа "Cougar".

Согласно информации, официальные лица США заявили об использовании данного оружия при освобождении города Ракка, находящегося под контролем террористической группировки ИГИЛ. Официальный Вашингтон утверждает, что тактически использует сирийские крылья РПК, PYD и YPG, в борьбе против ИГИЛ и после заберет у них оружие обратно.

По информации, оружия, переданного США РПК, нет в Вооруженных силах Турции. Кроме того, США передали террористам противотанковую ракетную установку “FGM148 Javelin”, которую не продали Турции, несмотря на многочисленные предложения.