Србуи Галян назначена министром юстиции Армении

Министром юстиции Армении назначена Србуи Галян.

Министром юстиции Армении назначена Србуи Галян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент Ваагн Хачатрян.

Ранее Галян занимала должность замглавы Минюста, а непосредственно до своего нового поста - заместителем генпрокурора по вопросам конфискации незаконного имущества.

Напомним, что Григор Минасян, занимавший пост главы Минюста, в начале октября подал в отставку под давлением депутатов правящей фракции, которые инициировали сбор подписей с требованием его смещения.