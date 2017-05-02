Спустя 979 дней Реджеп Тайип Эрдоган вернулся в ряды AKP

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Спустя 979 дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь вступил в членство правящей Партии справедливости и развития (AKP).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, 2 мая президент выступил на заседании фракции AKP в Великом национальном собрании Турции.

Отметим, что с 14 августа 2001 года по 27 августа 2014 года Р.Т.Эрдоган находился в членстве этой партии. Согласно требованию закона, после президентских выборов он покинул ряды AKP.

На основе внесенных в Конституцию изменений, президент Турции уже может быть представлен в членстве политической партии.

На чрезвычайном съезде будет рассмотрен вопрос повторного председательства РеджепаТайипа Эрдогана в AKP.

Напомним, что до 27 мая 1960 года президенту Турции разрешалось быть в членстве партии.

Согласно принятой в 1961 году новой Конституции, была применена статья о том, что президент страны не может иметь партийную принадлежность. В главном законе страны от 1982 года данная статья была сохранена.

В политической истории Турции первый президент Мустафа Кямал Ататюрк был и председателем партии, и президентом.