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    Советник премьера Турции задержан по подозрению в связях с FETO

    Бирол Эрдем и его жена задержаны в Анкаре в ходе расследования Генеральной прокуратуры Анкары

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Турции задержан главный советник премьер-министра страны Бинали Йылдырыма Бирол Эрдем по подозрению в причастности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена FETO, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Главный советник Йылдырыма Бирол Эрдем и его жена были задержаны в Анкаре в ходе расследования Генеральной прокуратуры Анкары.

    Сообщается, что в прошлом году Эрдем уже давал свидетельские показания в ходе расследования причастности к FETO.

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