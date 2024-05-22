Советник главы офиса президента Украины: Нам бы хотелось иметь больше конвенциального оружия

После двух лет войны, двух лет эффективного противостояния армии, которую еще вчера считали ключевым оппонентом и для Соединенных Штатов, и для стран НАТО, нам бы хотелось иметь больше конвенциального оружия.

После двух лет войны, двух лет эффективного противостояния армии, которую еще вчера считали ключевым оппонентом и для Соединенных Штатов, и для стран НАТО, нам бы хотелось иметь больше конвенциального оружия.

Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью Report.

"У нас до сих пор есть проблемы с количеством оружия. То есть после двух лет войны, двух лет эффективного противостояния армии, которую еще вчера считали ключевым оппонентом и для Соединенных Штатов, и для стран НАТО, в целом и так далее, нам бы хотелось иметь больше конвенциального оружия. Мне кажется, что Россия в принципе сломала уже договор о глобальном ядерном сдерживании, договор о нераспространении ядерного оружия. Россия, во-первых, используют ядерные технологии для передачи таким странам как Иран. Мы это знаем хорошо, в том числе не только технологии, но и сырье. Россия переместила часть тактического ядерного оружия, тактических ядерных боеголовок в Беларусь, что не имела права делать. Естественно, Россия, в принципе, обнуляет еще один большой пласт глобальной безопасности. Кроме того, не забываем, что Россия использует оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как один из ключевых элементов глобального шантажа. То есть нужно понимать, тут вопрос не о размещении или неразмещении ядерного оружия, а вопрос о том, что Россия обязана ответить за все эти нарушенные международные договоры", - заявил Подоляк.

C полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.