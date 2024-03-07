СМИ: ВС Турции планируют провести крупную военную операцию на севере Ирака

ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков PKK.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.
Сообщается, что центральные администрации Ирака, а также Эрбиля были проинформированы о том, что будет проведена антитеррористическая операция Pençe-Kilit. В результате данной операции турецкая сторона рассчитывает "закрыть" от террористов все 378 км границы с Ираком.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара рассчитывает летом решить вопрос с безопасностью границы с Ираком, а также стремится создать коридор безопасности глубиной в 30-40 км вдоль сирийской границы.