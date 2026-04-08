СМИ: Иран закрыл Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану
- 08 апреля, 2026
- 18:45
Нефтяные танкеры, который начали проходить через Ормузский пролив, остановлены из-за нарушения Израилем режима прекращения огня.
Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.
Ранее сообщалось о том, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану.
Кроме того стало известно о том, что иранская сторона планирует взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в криптовалюте.
