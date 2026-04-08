Media: İsrailin Livana zərbələrindən sonra İran Hörmüz boğazını bağlayıb
Region
- 08 aprel, 2026
- 19:03
Hörmüz boğazından keçməyə başlayan neft tankerləri İsrailin atəşkəs rejimini pozması səbəbindən dayandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, İsrail Livana zərbələr endirməyə davam edərsə, İran ikihəftəlik atəşkəsdən imtina edəcək.
Bundan əlavə, məlum olub ki, İran tərəfi gəmilərin Hörmüz boğazından keçid haqqını kriptovalyuta ilə almağı planlaşdırır.
