Скончался президент Узбекистана

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в возрасте 78 лет.

Как сообщает Report, об этом передает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Кроме того, ряд известных мировых СМИ распространили новость со ссылкой на свои источники.

Отметим, что Ислам Каримов родился в Самарканде (Узбекистан) в 1938 году. В 1989-1991 гг. он занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР. С 1990 года избран президентом страны. Он руководил страной 28 лет.