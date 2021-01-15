Скончался основатель детского юмористического киножурнала "Ералаш"

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни.

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС его жена Екатерина Белоцерковская.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1974-1984 годах Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года - художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссер фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Среди его наград - ордена Почета и Дружбы.

Отметим, что ранее он планировал открыть в Баку филиал "Ералаша", отметив об этом в ходе своего визита в ноябре 2017 года.