СК РФ: Один человек погиб при сходе с рельсов двух вагонов в Забайкальском крае

СК РФ: Один человек погиб при сходе с рельсов двух вагонов в Забайкальском крае

Два вагона сошли с рельсов на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации.

https://images.report.az/photo/69c739b1-21f8-3dd5-a3a2-8a21f3d1a5a6.jpg https://images.report.az/photo/69c739b1-21f8-3dd5-a3a2-8a21f3d1a5a6.jpg