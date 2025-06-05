СК РФ: Один человек погиб при сходе с рельсов двух вагонов в Забайкальском крае

Два вагона сошли с рельсов на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, инцидент произошел 5 июня около 03:00 при проведении маневровых работ тепловозом.
"В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск допущен сход двух вагонов. Был травмирован работник транспортной организации, от полученных травм он скончался в медучреждении", - говорится в публикации.
Ведется доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которые повлекли смерть человека).