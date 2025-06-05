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СК РФ: Один человек погиб при сходе с рельсов двух вагонов в Забайкальском крае

СК РФ: Один человек погиб при сходе с рельсов двух вагонов в Забайкальском крае Два вагона сошли с рельсов на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации.
В регионе
5 июня 2025 г. 11:45
СК РФ: Один человек погиб при сходе с рельсов двух вагонов в Забайкальском крае

Два вагона сошли с рельсов на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, инцидент произошел 5 июня около 03:00 при проведении маневровых работ тепловозом.

"В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск допущен сход двух вагонов. Был травмирован работник транспортной организации, от полученных травм он скончался в медучреждении", - говорится в публикации.

Ведется доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которые повлекли смерть человека).

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