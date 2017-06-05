Министр обороны России прибыл в Астрахань для проверки подготовки частей Каспийской флотилии

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Астрахань с целью проведения проверки организации боевой подготовки и темпов обустройства соединений и воинских частей Каспийской флотилии РФ, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Глава военного ведомства заслушает командующего Каспийской флотилией, ознакомится с инфраструктурой и объектами причально-пирсовой зоны бригады ракетных кораблей охраны водного района, проверит несение боевого дежурства и оценит готовность соединения к выполнению задач по предназначению", - заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.