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    Министр обороны России прибыл в Астрахань для проверки подготовки частей Каспийской флотилии

    ​Шойгу ознакомится с инфраструктурой

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Астрахань с целью проведения проверки организации боевой подготовки и темпов обустройства соединений и воинских частей Каспийской флотилии РФ, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Глава военного ведомства заслушает командующего Каспийской флотилией, ознакомится с инфраструктурой и объектами причально-пирсовой зоны бригады ракетных кораблей охраны водного района, проверит несение боевого дежурства и оценит готовность соединения к выполнению задач по предназначению", - заявил  официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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