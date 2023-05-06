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Санду: Молдова в безопасности только благодаря Украине

Санду: Молдова в безопасности только благодаря Украине Россия могла бы ввести войска на территорию Молдовы, если вторжение в Украину окончилось бы успехом для Кремля.
В регионе
6 мая 2023 г. 02:39
Санду: Молдова в безопасности только благодаря Украине

Россия могла бы ввести войска на территорию Молдовы, если вторжение в Украину окончилось бы успехом для Кремля.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Я не верю, что россияне остановились бы на границе. Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине", - отметила Санду.

По ее словам, в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на принятии беженцев.

По мнению президента Молдовы, россияне агрессией против Украины пытаются переделать Советский Союз.

"Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира", – добавила Санду.

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