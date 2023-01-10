Салливан: Иран потенциально может быть соучастником военных преступлений в Украине

Белый дом заявляет, что Соединенные Штаты будут усиливать экономическое давление на Иран в связи с поставкой беспилотных летательных аппаратов, применяемых Россией в ходе войны в Украине.

Соединенные Штаты будут усиливать экономическое давление на Иран в связи с поставкой беспилотных летательных аппаратов, применяемых Россией в ходе войны в Украине.

Как передает Report, об этом на брифинге для журналистов пресс-пула Белого дома заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы сами ввели ряд различных санкций в отношении организаций и в России, и в Иране, пытаясь осложнить проведение таких транзакций. То, как они в действительности их реализуют, превращает физический перехват в вызов. Однако мы не остановимся перед использованием различных средств, нацеленных на то, чтобы сорвать продолжающееся военное сотрудничество этого типа, увеличивать для Ирана издержки в плане общественного мнения, а также экономического давления за решение пойти по этому пути, при котором его вооружения применяются для убийства мирных граждан в Украине", - отметил он.

По версии Салливана, Иран потенциально может быть соучастником военных преступлений в Украине.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой выражалось мнение, что Иран поставляет России свои беспилотные летательные аппараты. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации.