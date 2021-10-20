Саакашвили прибыл в Грузию, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл с территории Украины в Грузию 28 сентября паромом, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл с территории Украины в Грузию 28 сентября паромом, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил на брифинге прокурор Кока Кацитадзе.

"28 сентября примерно в 23:00 с Украины, порта Черноморск, в порт Поти прибыл паром под названием "Вильнюс". Из указанного парома примерно в 01:04 уже 29 сентября выехало прицепное транспортное средство - трайлер фирмы SCANIA, принадлежащее компании IKA TRANS, за рулем которого находился Элгуджа Цомая. После того как машина отъехала на несколько десятков метров от порта, Э.Цомая остановил ее, подошел к двери прицепа, откуда в 01:49 вышел Михаил Саакашвили", - сказал Кацитадзе.

Грузинская сторона обратилась к компетентным органам Украины с просьбой оказать правовую помощь в расследовании незаконного пересечения государственной границы экс-прездиентом республики.