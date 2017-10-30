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    Россия желает создать меджлис, состоящий из представителей всех народностей в Сирии

    С этой целью в ноябре в Сочи пройдет заседание

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Россия желает создать меджлис, состоящий из представителей всех народностей в Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, с этой целью в ноябре этого года в Сочи пройдет заседание.

    Отмечается о начале официальной Москвой подготовки к периоду после очистки Сирии от террористической группировки ИГ. Одна из предстоящих работ заключается в формировании меджлиса с участием представителей всех народностей в Сирии.

    Было отмечено, что предположительно, к подготовке новой Конституции Сирии приступят после сочинской встречи. 

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