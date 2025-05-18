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Россия запустила рекордное количество дронов по Украине

Россия запустила рекордное количество дронов по Украине Ночью 18 мая российская армия атаковала Украину рекордным за время войны количеством ударных дронов. "Шахеды" и беспилотники-имитаторы запускали с пяти направлений.
В регионе
18 мая 2025 г. 13:34
Россия запустила рекордное количество дронов по Украине

Ночью 18 мая российская армия атаковала Украину рекордным за время войны количеством ударных дронов. "Шахеды" и беспилотники-имитаторы запускали с пяти направлений.

Как передает Report, в командовании Воздушных сил ВСУ заявили о запуске 273 беспилотников различного типа.

"В эту ночь состоялся самый массовый налет БПЛА на Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поражение целей происходило на территории Киева и Киевской области. Украинские журналисты публикуют кадры с места попаданий, подчеркивая при этом, что большую часть беспилотников удалось сбить, но до 60 дронов прилетели точно в цель.

Предыдущий рекорд по количеству запущенных по Украине дронов ВС РФ установили в ночь на 23 февраля. Тогда для атаки были применены баллистические ракеты и 267 ударных БПЛА.

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