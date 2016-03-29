​Россия снимет таможенные пошлины на нефтепродукты для Армении

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Правительство России внесло в Госдуму законопроект о ратификации протокола к соглашению между правительствами России и Армении, который закрепляет конечный перечь нефтепродуктов, поставляемых из России без пошлин, говорится в сообщении Кабинета министров.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, изменения вносятся в соглашение от 2 декабря 2013 года, которое предусматривало беспошлинную поставку в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов из России в количестве, необходимом для внутреннего потребления до 2016 года.

"Протокол предусматривает закрепление в соглашении конечного перечня нефтепродуктов, поставляемых из России в Армению без взимания вывозных таможенных пошлин", - говорится в перечне решений, принятых на заседании правительства 24 марта.