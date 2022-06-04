Россия, Азербайджан и Армения сошлись на пограничных и других контрольных позициях

Москва, Баку и Ереван обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля по итогам прошедшего в пятницу 10-го заседания трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана

Москва, Баку и Ереван обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля по итогам прошедшего в пятницу 10-го заседания трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении Алексея Оверчука, Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения", - отмечается в документе.

Вице-премьеры обсудили также возможные маршруты прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении. "Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации относительно разблокирования транспортных связей в регионе", - отмечается в тексте.