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Россия, Азербайджан и Армения сошлись на пограничных и других контрольных позициях

Россия, Азербайджан и Армения сошлись на пограничных и других контрольных позициях Москва, Баку и Ереван обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля по итогам прошедшего в пятницу 10-го заседания трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана
В регионе
4 июня 2022 г. 00:41
Россия, Азербайджан и Армения сошлись на пограничных и других контрольных позициях

Москва, Баку и Ереван обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля по итогам прошедшего в пятницу 10-го заседания трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении Алексея Оверчука, Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения", - отмечается в документе.

Вице-премьеры обсудили также возможные маршруты прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении. "Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации относительно разблокирования транспортных связей в регионе", - отмечается в тексте.

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