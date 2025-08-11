Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей АЭС "Гравлин" во Франции

Несколько энергоблоков крупнейшей французской АЭС "Гравлин" приостановили работу после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила в понедельник энергокомпания-оператор EDF.

"В воскресенье, 10 августа 2025 года, между 23.00 и 00.00 энергоблоки 2, 3 и 4 атомной электростанции "Гравлин" автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты реактора. В понедельник, 11 августа 2025 года, в 6.20 в свою очередь остановил работу энергоблок 6. Эти приостановки были вызваны массовым и непредвиденным появлением медуз в барабанных фильтрах насосных станций", - говорится в сообщении.

Инцидент никак не сказался на безопасности установок, персонала или окружающей среды, отмечают в компании.