​Путин согласился, что "бывших сотрудников КГБ не бывает"

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин согласился с утверждением о том, что "бывших сотрудников КГБ не бывает" в той части, что полученные знания и опыт всегда остаются с ними.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS в преддверии участия в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отвечая на вопрос об опыте работы во внешней разведке и реплику о том, что "бывших сотрудников КГБ не бывает", Путин заметил, что у него уже довольно давно другая работа, при этом он признал, что ни один этап жизни не проходит бесследно.

"Чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, всегда эти знания, этот опыт, они всегда остаются с нами, и мы несем их с собой дальше, как-то используем. В этом смысле — да. Они правы", — сказал президент РФ.

Журналист пересказал слова одного из сотрудников ЦРУ, который заметил, что Путин обладает важными навыками, у него хорошо получается очаровывать людей.

"Ну, если вам сказали в ЦРУ, то так, наверное, оно и есть. Они специалисты неплохие", — ответил президент РФ.

На реплику журналиста о том, что о президенте РФ в США очень много говорят, Путин отреагировал словами: "Нечем больше заняться?".