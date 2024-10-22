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Путин проводит переговоры с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани

Путин проводит переговоры с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани Отношения России и Китая - образец того, как должны строиться отношения между странами, сотрудничество носит равноправный и неконъюнктурный характер.
В регионе
22 октября 2024 г. 18:03
Путин проводит переговоры с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани

Отношения России и Китая - образец того, как должны строиться отношения между странами, сотрудничество носит равноправный и неконъюнктурный характер.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Казани на полях саммита БРИКС.

В этом году страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. В 2023 году товарооборот составил рекордные 227,8 млрд долларов.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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