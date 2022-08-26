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Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством" Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Гурбангулы Бердымухамедова, председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана и экс-президента этой страны.
В регионе
26 августа 2022 г. 21:19
Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом За заслуги перед Отечеством

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Гурбангулы Бердымухамедова, председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана и экс-президента этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ главы российского государства опубликован на портале официальной информации.

"За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича", - говорится в указе.

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Версия на азербайджанском языке Putin Berdiməhəmmədovu “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edib

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