Путин и Эрдоган обсудили встречу в Анкоридже и войну в Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги переговоров с главой Белого Дома Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска).
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, лидеры провели телефонный разговор.
"Президент России высказал оценки состоявшейся в Анкоридже (15 августа - ред.) российско-американской встречи. Лидеры также обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле", - сообщили в Кремле.
Согласно сообщению, затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей.
Лидеры условились о продолжении личных контактов.