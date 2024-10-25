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В Стамбуле задержаны 35 подозреваемых в связях с РКК

В Стамбуле задержаны 35 подозреваемых в связях с РКК Правоохранительные органы Турции задержали в Стамбуле 35 подозреваемых в связях с террористической организацией РКК.
В регионе
25 октября 2024 г. 10:22
В Стамбуле задержаны 35 подозреваемых в связях с РКК

Правоохранительные органы Турции задержали в Стамбуле 35 подозреваемых в связях с террористической организацией РКК.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, всего прокуратура Стамбула выдала ордер на арест 44 человек по делу о деятельности РКК в мегаполисе.

По информации следствия, 34 из них входят в молодежное крыло РКК и планировали организовать в Стамбуле серию уличных беспорядков, в том числе с применением "коктейлей Молотова".

Еще 3 боевика прошли подготовку в тренировочных лагерях РКК и были направлены в Стамбул для проведения терактов. 6 человек обеспечивали финансирование террористической деятельности.

Силам правопорядка удалось задержать 35 подозреваемых, поиски остальных продолжаются.

09:49

Прокуратура Анкары выдала ордера на арест 33 подозреваемых в пропаганде терроризма и поддержке террористической организации РКК.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, ордеры выданы в рамках расследования теракта на объекте авиакосмического предприятия TUSAŞ.

По данным следствия, задержанные принимали участие в различных собраниях РКК в Анкаре, где восхваляли насильственные методы террористов и пытались представить их действия законными.

РКК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС. На ее счету десятки тысяч жертв за почти 40 лет деятельности. Боевики РКК продолжают совершать теракты и нападения на военных и мирных жителей.

23 октября вооруженные террористы напали на предприятие TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре, убив 5 и ранив 22 человека. Власти Турции сообщили, что совершившие атаку боевики были членами террористической организации РКК.

TUSAŞ - ведущее авиакосмическое предприятие Турции, разрабатывающее и производящее самолеты, вертолеты, беспилотники и спутники. Корпорация играет ключевую роль в укреплении обороноспособности страны.

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Версия на азербайджанском языке Ankara və İstanbulda terrorçulara qarşı əməliyyat keçirilib, 68 şübhəli saxlanılıb

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