Президент Украины прибыл с визитом в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщают германские СМИ.

"Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых условиях и обеспечить надежный мир", - сообщил сам Зеленский в соцсетях.

Он встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, и по итогам переговоров будет проведена совместная пресс-конференция. Затем Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Вечером он поедет в Париж, где вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подпишет второе соглашение о безопасности.