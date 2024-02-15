Президент Украины 16-17 февраля посетит Германию и Францию

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 февраля посетит Германию и Францию.

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 февраля посетит Германию и Францию.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса президента.

"16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном", - говорится в сообщении.

При этом 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч.

В частности, запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.