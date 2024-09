Президент Украины прибыл на авиабазу "Рамштайн"

Украинский президент Володимир Зеленский прибыл на американскую авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по военному содействию Украине.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети "Х".

"Я приму участие в заседании группы и встречусь с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Отдельно проведу переговоры с канцлером Олафом Шольцом. После этого - Италия. Международный экономический форум "Амброзетти", встречи с представителями итальянского бизнеса. Переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мэлони. Согласуем позиции со всеми союзниками по G7", - отметил Зеленский.

Он заявил, что ожидает решимости от стран-партнеров по вопросу предоставления Украине уже объявленных ими пакетов помощи.

Work with partners to strength Ukraine continues. I have arrived at the Ramstein Air Base to participate in the Ukraine Defense Contact Group meeting.



We need our partners' determination and the means to stop Russia's aerial terror. It is crucial that all the weapons from the…