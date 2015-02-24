​Президент России не верит в возможность войны с Украиной

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Войны России с Украиной ждать не стоит, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1", передает Report.

По мнению президента России, "такой апокалиптический сценарий вряд ли возможен".

"И надеюсь, что до этого никогда не дойдет", — отметил он.

Кроме того, Путин прокомментировал заявление своего украинского коллеги Петра Порошенко о намерении вернуть Крым в состав Украины.

"Что касается возврата каких-то территорий, то это такие вещи реваншистского характера, и дело не в возврате каких-то территорий куда-то, — сказал он. — Дело в том, что сегодняшнее — на мой взгляд, я не хочу давать никаких советов, — но все-таки руководство такой большой европейской страны, как Украина, прежде всего должно вернуть страну к нормальной жизни".

По словам Путина, украинским властям нужно "наладить экономику, социальную сферу, наладить свои отношения с юго-востоком страны цивилизованным образом, обеспечить законные права и интересы людей, которые проживают в Донбассе".