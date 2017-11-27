Президент Казахстана посетит Турцию

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует посетить Турцию весной 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил заместитель председателя Великого национального собрания Турецкой Республики Ахмет Айдын.

"Мы с гордостью следим за тем, как укрепились связи между нашими странами, наше сотрудничество в рамках Cовета сотрудничества тюркоязычных государств. С другой стороны, предстоящий визит господина Нурсултана Назарбаева в нашу страну весной следующего года по случаю заседания Cовета сотрудничества высшего уровня, несомненно, еще больше укрепит наши отношения", - сказал Ахмет Айдын на международной парламентской конференции, посвященной Дню первого президента Казахстана.

По его словам, Турция гордится отношениями с Казахстаном.

"Отношения между нашими странами, сила, которая исходит из глубоких корней и культурных связей, в течение лет на основе взаимного понимания и усилия развивались и поднялись до уровня стратегического партнерства, что является для нас гордостью. Регулярный диалог касательно двусторонних и глобальных вопросов, тесные и дружественные отношения между президентами наших стран, и взаимные визиты на высоком уровне являются показателем развивающегося сотрудничества во всех сферах", - отметил он.