Президент Армении пригласил премьера и представителей оппозиции на встречу

Армен Саркисян пригласил Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и оппозиции 13 марта провести встречу для обсуждения путей выхода из внутриполитического кризиса

Президент Армении Армен Саркисян пригласил премьер-министра Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движения за спасение родины" 13 марта провести встречу для обсуждения путей выхода из внутриполитического кризиса. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил аппарат президента этой страны.

"Руководствуясь государственными и общенациональными интересами, в целях обсуждения сложившейся ситуации и нахождения путей из кризиса 13 марта в 12:00 приглашаю премьер-министра, лидеров парламентских фракций и представителей "Движения за спасения родины" провести встречу в президентской резиденции", - отмечается в заявлении Саркисяна.

Оппозиция Армении продолжает проводить митинги в центре Еревана с требованием отставки Н. Пашиняна.